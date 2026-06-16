Visoki časni sud HDZ-a kaznio Tomislava Sokola

"Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", rekao je Plenković.