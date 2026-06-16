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zbog javne kritike stranke

Visoki časni sud HDZ-a kaznio Tomislava Sokola

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16. lip. 2026. 14:00
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29.05.2024., Slavonski Brod - Predstavljanje liste HDZ-a za europske izbore odrzano je u svecanoj dvorani Kristal. Tomislav Sokol Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

RTL Danas doznaje da je Visoki časni sud HDZ-a donio odluku vezano za Tomislava Sokola koji je javno kritizirao zagrebačku organizaciju HDZ-a, vezano za kandidaturu svoje supruge u organizaciji Zajednice žena stranke.

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Sokol je dobio ukor i oduzeto mu je članstvo u Nacionalnom odboru. Nije izbačen iz stranke, doznaje novinarka RTL-a Tajana Gvardiol.

Sokol je, podsjetimo, tvrdio da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u. Andrej Plenković u svibnju je rekao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.

"Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", rekao je Plenković.

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Teme
andrej plenković hdz tomislav sokol

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