zbog javne kritike stranke
Visoki časni sud HDZ-a kaznio Tomislava Sokola
RTL Danas doznaje da je Visoki časni sud HDZ-a donio odluku vezano za Tomislava Sokola koji je javno kritizirao zagrebačku organizaciju HDZ-a, vezano za kandidaturu svoje supruge u organizaciji Zajednice žena stranke.
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Sokol je, podsjetimo, tvrdio da mu je supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u. Andrej Plenković u svibnju je rekao da ne zna o čemu je riječ i da bi se europarlamentarac trebao baviti svojim poslom.
"Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga gospodin Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti samo netko tko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreliji", rekao je Plenković.
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