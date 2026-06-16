VIDEO / Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka. Pogledajte njegovu reakciju

"Stvarno sam ljuta. Uz sve što sam prošla i još prolazim, još se liječim, još nisam dobro fizički ni psihički, moram reći da ponovno stresove prolazim. Radi čega? Radi njih što je stajalo u ormaru, što oni nemaju kadra", ogorčeno je za Provjereno rekla Ines Tomić, a prenosi Dnevnik.hr.