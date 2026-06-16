Odbio komentirati slučaj
VIDEO / Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka. Pogledajte njegovu reakciju
Kako je ranije izvijestilo Provjereno, onkološka pacijentica Ines Tomić mora vratiti više od 1680 eura inkluzivnog dodatka koji joj je država mjesecima isplaćivala. Ministar Alen Ružić danas je odbio komentirati njezin slučaj.
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Zamislite da vam država sedam mjeseci uplaćuje novac na koji ste uredno ostvarili pravo, a onda traži da ga vratite. Upravo se to dogodilo Ines Tomić, onkološkoj pacijentici od koje država zahtijeva da vrati dio inkluzivnog dodatka koji su joj isplatili. Točnije, nešto malo više od 1680 eura.
"Stvarno sam ljuta. Uz sve što sam prošla i još prolazim, još se liječim, još nisam dobro fizički ni psihički, moram reći da ponovno stresove prolazim. Radi čega? Radi njih što je stajalo u ormaru, što oni nemaju kadra", ogorčeno je za Provjereno rekla Ines Tomić, a prenosi Dnevnik.hr.
"Ja sam znala da će se meni inkluzivni od 432 eura spustiti na 162 eura, ja sam čula ako više ne primaš kemoterapiju, što se tiče nas onkoloških bolesnika, pada na taj niži razred. Ja sam na to bila spremna", objašnjava Ines.
Odluka nikako nije stizala. Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio, a zatim je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine.
Danas je na konferenciji za medije ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, pitanje o slučaju postavio poznanik pacijentice.
"Zašto niste odgovorili vi kao ministar", upitao je.
Ružić mu je odgovorio da ne ne može govoriti o pojedinačnim slučajevima te se okrenuo i otišao.
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