Mjesecima nije isplatio strane radnike u Splitu, pa otvorio novi restoran u Zagrebu

Radili su za tvrtku sa sjedištem u Zadru koja je imala dostavljače u više gradova, a radni uvjeti bili su iscrpljujući. Kako navodi Suresh, radili su po 12 sati dnevno, 28 dana u mjesecu, uz samo dva slobodna dana. Iako su imali pravo na jedan slobodan dan tjedno, mogli su raditi i tada kako bi više zaradili. No, problemi s plaćama počeli su i prije potpunog izostanka isplate.