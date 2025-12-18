Oglas

STIGLO POŠTOM

Mladić iz Rijeke uhićen dok je primao pošiljku s kilogramom marihuane

Hina
18. pro. 2025. 14:33
marihuana
PU splitsko-dalmatinska

Policijski službenici zatekli su 19-godišnjaka dok je u Rijeci primao nadziranu poštansku pošiljku iz SAD-a, u kojoj je bilo oko kilogram indijske konoplje, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 19-godišnji hrvatski državljanin tijekom studenoga iz SAD-a neovlašteno naručio poštansku pošiljku s drogom.

Sukladno nalogu suca istrage Županijskog suda u Rijeci, provedena je pretraga doma, vozila i drugih prostorija u Rijeci, kojima se koristi 19-godišnjak.

Pretragom je pronađeno oko 50 grama indijske konoplje pripremljene u paketićima za daljnju preprodaju, oko tri grama MDMA, tri digitalne vage s tragovima konoplje i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela.

Osumnjičenik je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje dva kažnjiva djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a kriminalističko istraživanje se nastavlja, navodi policija.

Teme
Marihuana policija pošta rijeka

