Mlađan stigao na sud, danas svjedoči njegov vjenčani kum

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas se održava novo ročište u suđenju višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, koji je pod jakim mjerama sigurnosti doveden na sud.
Danas bi trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum Željko Bijelić, a rasprava je zatvorena za javnost, prenbosi Dnevnik.hr.
Mlađan je trebao biti pušten na slobodu sljedeće godine, no novom optužnicom tereti ga se za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu još dvadeset godina zatvora.
Mlađan trenutačno služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica.
Podsjetimo, Mlađan je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić ubio još kao 16-godišnjak 1998. godine, hicem u glavu. Nakon tog ubojstva u siječnju, u veljači je hicem u prsa ubio umirovljenika Petra Jančića. Završio je u zatvoru, ali 2002. godine dobio slobodan vikend u kojemu je opljačkao banku te ubio policajca koji ga je pokušao uhititi, Milenka Vusića.
Za svoje zločine nikad nije naveo posebni motiv, a sud mu je zbog ovih spomenutih zločina dao 27 godina zatvora.
