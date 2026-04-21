DUGE CIJEVI U VARAŽDINU

Mlađan stigao na sud, danas svjedoči njegov vjenčani kum

21. tra. 2026. 09:42
21.04.2026. Varazdin - Srdjan Mladjan pod pratnjom policije dolazi na Zupanijski sud u Varazdinu gdje mu je nastavljeno sudjenje za tesko kazneno djelo poticanja na ubojstvo i poticanja na otmicu. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas se održava novo ročište u suđenju višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, koji je pod jakim mjerama sigurnosti doveden na sud.

Danas bi trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum Željko Bijelić, a rasprava je zatvorena za javnost, prenbosi Dnevnik.hr.

Mlađan je trebao biti pušten na slobodu sljedeće godine, no novom optužnicom tereti ga se za poticanje na ubojstva, otmice svjedoka i članova obitelji te organiziranje zločina iz zatvora. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu još dvadeset godina zatvora.

Mlađan trenutačno služi kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica.

Podsjetimo, Mlađan je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić ubio još kao 16-godišnjak 1998. godine, hicem u glavu. Nakon tog ubojstva u siječnju, u veljači je hicem u prsa ubio umirovljenika Petra Jančića. Završio je u zatvoru, ali 2002. godine dobio slobodan vikend u kojemu je opljačkao banku te ubio policajca koji ga je pokušao uhititi, Milenka Vusića.

Za svoje zločine nikad nije naveo posebni motiv, a sud mu je zbog ovih spomenutih zločina dao 27 godina zatvora.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
