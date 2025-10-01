Koliko će koštati grijanje ove zime i koji su energenti najpovoljniji?

Drvo je prevladavajući ogrjevni energent za većinu kućanstava u ruralnim krajevima Hrvatske, a cijene drva variraju ovisno o vrsti, regiji, dostupnosti i sezoni. Bukva i grab obično se smatraju kvalitetnijim, ali i skupljim izborom, dok su hrast, jasen i bagrem nešto povoljniji. Za izračun je uzeta prosječna cijena hrastova drva, a ona se nije značajnije mijenjala u odnosu na prošlu godinu. Za sezonu grijanja potrebno je 25 metara cjepanica te je za zagrijavanje stambenog prostora od stotinjak kvadrata potrebno izdvojiti 1300 eura godišnje, odnosno oko 108 eura mjesečno.