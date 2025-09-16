Vlada predstavila nove mjere: Koliko ćemo plaćati struju i plin?

Premijer Andrej Plenković najavio je u utorak u uvodu sjednice Vlade da će donijeti deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, koji je vrijedan 175 milijuna eura. Mjere će se uvesti postupno, prvi val od 1. studenog, a drugi od 1. siječnja 2026. godine.
"Danas usvajamo deveti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, vrijedan ukupno 175 milijuna eura. Riječ je o naporu Vlade da pomažemo našim građanima, gospodarstvu i institucijama riješiti sve obveze koje su pred njima kada je riječ o troškovima energenata, uz ciljanu pomoć onima kojima je najpotrebnija", kazao je Plenković.
"Paket mjera odnosi se na cjenovno pristupačnu energiju za koju ćemo izdvojiti 115 milijuna eura. Riječ je o troškovima struje, plina i toplinarstva", kazao je premijer.
Na koga se mjere odnose?
Plenković je naveo razloge zašto se kreće u postupno izlaženje iz mjera: "Stabilizacija cijena energenata, postupno izlaženje iz mjera i vraćanje na ono što je normlano u tržišnom gospodarstvu, tržišne uvjete i cijene koji bi bile inače na računima da nije bilo mjera Vlade."
Što slijedi nakon 1. studenog?
"Kada je riječ o električnoj energiji ići ćemo u dva koraka. Prvo ćemo ići s 1. studenim, račun koji je 40,65 eura će u budućnosti biti 43,65 eura. Od 1. siječnja će doći na 45,61 euro, navodi Plenković.
Ušteda
Poduzetnici
Plin
