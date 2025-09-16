Oglas

Vlada predstavila nove mjere: Koliko ćemo plaćati struju i plin?

N1 Info , Hina
16. ruj. 2025. 12:49
sjednica vlade
Patrik Macek / Pixsell

Premijer Andrej Plenković najavio je u utorak u uvodu sjednice Vlade da će donijeti deveti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, koji je vrijedan 175 milijuna eura. Mjere će se uvesti postupno, prvi val od 1. studenog, a drugi od 1. siječnja 2026. godine.

Deveti paket mjera Vlade by maja.surina

"Danas usvajamo deveti paket mjera za zaštitu standarda građana i konkurentnosti gospodarstva, vrijedan ukupno 175 milijuna eura. Riječ je o naporu Vlade da pomažemo našim građanima, gospodarstvu i institucijama riješiti sve obveze koje su pred njima kada je riječ o troškovima energenata, uz ciljanu pomoć onima kojima je najpotrebnija", kazao je Plenković.

Snimka zaslona 2025-09-16 130509
N1

"Paket mjera odnosi se na cjenovno pristupačnu energiju za koju ćemo izdvojiti 115 milijuna eura. Riječ je o troškovima struje, plina i toplinarstva", kazao je premijer.

Na koga se mjere odnose?

Snimka zaslona 2025-09-16 130910
N1

Plenković je naveo razloge zašto se kreće u postupno izlaženje iz mjera: "Stabilizacija cijena energenata, postupno izlaženje iz mjera i vraćanje na ono što je normlano u tržišnom gospodarstvu, tržišne uvjete i cijene koji bi bile inače na računima da nije bilo mjera Vlade."

Što slijedi nakon 1. studenog?

"Kada je riječ o električnoj energiji ići ćemo u dva koraka. Prvo ćemo ići s 1. studenim, račun koji je 40,65 eura će u budućnosti biti 43,65 eura. Od 1. siječnja će doći na 45,61 euro, navodi Plenković.

vlada
Vlada.hr

Ušteda

Snimka zaslona 2025-09-16 131656
N1

Poduzetnici

Snimka zaslona 2025-09-16 131858
N1

Plin

Snimka zaslona 2025-09-16 132047
N1
Teme
mjere pomoći paket mjera paket mjera pomoći

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

