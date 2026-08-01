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priljev migranata

Čelnici EU-a uputili pismo europskim institucijama zbog krize u Ceuti: Potpisao ga i Plenković

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N1 Info , Hina
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01. kol. 2026. 12:05
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Zagreb
Marko Seper/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka, priopćila je vlada u subotu, nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu.

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Migrantska i humanitarna kriza je izbila kada je, prema procjenama vlade Ceute, oko 60.000 migranata nezakonito ušlo u taj španjolski autonomni grad uglavnom plivajući oko lukobrana. Pritom je poginulo 57 migranata. Oni koji su se dokopali Ceute bili su bez hrane, vode i drugih stvari.

"Ne smijemo dopustiti da nekontrolirani masovni prelasci, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne prijetnje stvore dojam da je moguć nezakonit ulazak u Europsku uniju, odnosno da se nezakonit ulazak migranta može pretvoriti u zakonit boravak. Takva bi percepcija potaknula daljnje pokušaje, narušila povjerenje u našu zajedničku migracijsku politiku i imala posljedice za sve države članice", ističe se u pismu.

Kao primatelji pisma navedeni su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa te Michael Martin, premijer Irske koja trenutno predsjeda blokom.

Pismo u kojem se izražava ozbiljna zabrinutost zbog događaja u Ceuti te odlučnost u sprečavanju krijumčara da dovode u pitanje cjelovitost vanjskih granica Unije su potpisali, među ostalima, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni te poljski premijer Donald Tusk.

Španjolski Vrhovni sud je u srpnju presudio da migranti presretnuti na moru dok pokušavaju stići do Ceute ili Melille ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko prema ubrzanom postupku koji vrijedi za enklave..

Potpisnici pisma su poručili da su svjesni toga da je ta presuda iskorištena kao "povod za ovaj napad i zlouporabu europskog sustava migracija i azila".

"Istodobno, naša je dužnost učinkovito odvraćati od nezakonitih migracija i beskompromisno se protiv njih boriti koordiniranjem aktivnosti, jačanjem vanjskih granica i rješavanjem pitanja svih politika koje mogu djelovati kao čimbenici privlačenja, poput legalizacije statusa vrlo velikog broja nezakonitih migranata", dodaje se u pismu.

Tijekom petka više od 48.000 osoba vraćeno je u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatrijaciji migranata, što su čelnici zemalja Unije pozdravili u pismu.

Države su pozvale irsko predsjedništvo da žurno sazove izvanrednu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova radi definiranja koordiniranog europskog odgovora, uključujući "brzu mobilizaciju dostupnih instrumenata EU-a i pružanje potrebne potpore Španjolskoj", dodaje vlada u priopćenju.

Hrvatska izražava važnost zajedničke odgovornosti i solidarnost s državama članicama Unije izloženima posebnom pritisku "kako bi se izbjeglo uvođenje unutarnjih kontrola među državama članicama", naglasili su iz vlade.

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Teme
andrej plenković ceuta europskaa unija granice vlada

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