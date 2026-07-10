Žestok odgovor MORH-a Milanoviću: Neka se predsjednik prvo dogovori sam sa sobom

Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske u dva kruga koordinacije pozitivno se očitovao Ministarstvu obrane u proceduri pripreme Pisma namjere. Prvi put 9. ožujka 2026. kada pišu da Glavni stožer OSRH nema primjedbi na nacrt teksta Pisma namjere. Štoviše, u očitovanju pišu da je Dugoročnim planom razvoja OSRH 2025.–2036. iskazana potreba za mogućom nabavom transportnih zrakoplova te da je posjedovanje zračne komponente koja bi osigurala strateški prijevoz naših snaga značajan pokazatelj sposobnosti koje imamo. Nadalje navode da inicijative u kojima trenutačno sudjelujemo ne mogu u potpunosti ispuniti naše zahtjeve, ali i da je prilikom donošenja odluke o pristupanju ovoj inicijativi potrebno uzeti u obzir sve uvjete pod kojim bi se koristio navedeni strateški transport. A to su dijeljenje sati naleta, dijeljenje troškova operacija i održavanja, raspodjela sredstava između baza, mogućnost suradnje NATO-a–EU-a te, najznačajnije, potrebno je voditi računa o tome hoće li u okviru toga biti omogućen siguran pristup uslugama, odnosno hoće li se zrakoplov moći koristiti u zadanom vremenskom okviru spremnosti.