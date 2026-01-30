VIDEO / MORH objavio "vodič za mame", nižu se reakcije: "Što je s glavom?"

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske objavilo je video-vodič namijenjen majkama čiji sinovi dolaze na temeljno vojno osposobljavanje, poručivši kako se najčešće ne javljaju sami ročnici, nego – zabrinute mame.
"Najčešće nam se ne javljaju mladići koji dolaze na temeljno vojno osposobljavanje. Ni djevojke. Javljaju nam se - mame. Zabrinute, pažljive i s puno pitanja. Bez brige, na temeljnom vojnom osposobljavanju će sve biti u redu", napisalo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatska uz video "vodiča za mame".
Na Redditu je nakon objave uslijedio niz komentara, a ovo su samo neki od njih:
"Ljudi, što je s glavom? Roditelji, zašto radite debile od djece, zašto si to dopuštate. Mislio sam da je vrhunac kada roditelji dolaze s djecom na ispite na fakultetima, ali ovo je stvarno previše."
"Ja sam stvarno na lotu osvojila kad sam se udala za samostalnog i normalnog čovjeka."
"Meni je to presmiješno. Mame šalju mailove za svoje sinove. Te majke ne shvaćaju da sramote i svoju djecu s takvim ponašanjem."
