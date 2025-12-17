Oglas

U VIŠE ŽUPANIJA

MORH upozorio građane da se danas i sutra pripreme na pojačanu buku

Hina
17. pro. 2025. 09:27
Na području više hrvatskih županija u srijedu i četvrtak (17. i 18. prosinca) od 10 do 15 sati može se očekivati pojačana buka uslijed probijanja zvučnog zida tijekom redovitih letačkih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, upozorili su iz Ministarstva obrane.

U priopćenju ističu kako će piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Hrvatskoj.

