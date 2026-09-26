Most pokreće peticiju za slobodne plaže

Peticijom se traži raskid koncesijskog ugovora s Costabellom d.o.o., ako se utvrdi da se protivno ugovoru ili zakonu naplaćuje ili ograničava pristup hotelskoj plaži. Traži se i žurna revizija svih koncesijskih ugovora i drugih akata koji uređuju korištenje plaža i pomorskog dobra u Županiji te raskid, ukidanje ili izmjena svih ugovora i akata za koje se utvrdi da nezakonito naplaćuju, onemogućavaju ili ograničavaju slobodan pristup pomorskom dobru i plažama.