"Godzilla" El Niño već ruši rekorde: "Pred našim očima poprima goleme razmjere"

"Godzilla" El Niño je stigao i već ruši rekorde za koje bi svijet radije da su ostali neoboreni. Temperature površine mora u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana već su premašile najviše vrijednosti zabilježene tijekom bilo kojeg prethodnog El Niña, a taj vremenski fenomen i dalje jača. Stručnjaci procjenjuju da bi između lipnja 2026. i veljače 2027. ekstremne vrućine povezane s njim mogle pridonijeti čak 451.000 dodatnih smrtnih slučajeva.