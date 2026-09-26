Srinjine
VIDEO / Noćas buknuo požar kod Splita: Gasi ga 50 vatrogasaca
Požar koji planuo u splitskom prigradskom naselju Srinjine na području Sirotkovića u noći s petka na subotu od jutra je pod kontrolom 50 vatrogasaca, ali još nije lokaliziran, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar u Splitu.
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"Na terenu je 50 vatrogasaca koji su s 19 vozila uspjeli u jutarnjim satima staviti požar pod kontrolu, ali ga nisu lokalizirali te nastavljaju gasiti vatreni plamen koji ne ugrožava kuće," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.
Prema prvim informacijama opožareno je oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave.
Dojavu o tom požaru vatrogasci su zaprimili u 00:46 sati.
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