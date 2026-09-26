Oglas

Srinjine

VIDEO / Noćas buknuo požar kod Splita: Gasi ga 50 vatrogasaca

author
Hina
|
26. ruj. 2026. 10:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_170926_158827606
Sanjin Strukic/PIXSELL

Požar koji planuo u splitskom prigradskom naselju Srinjine na području Sirotkovića u noći s petka na subotu od jutra je pod kontrolom 50 vatrogasaca, ali još nije lokaliziran, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar u Splitu.

Oglas

"Na terenu je 50 vatrogasaca koji su s 19 vozila uspjeli u jutarnjim satima staviti požar pod kontrolu, ali ga nisu lokalizirali te nastavljaju gasiti vatreni plamen koji ne ugrožava kuće," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Prema prvim informacijama opožareno je oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave.

Dojavu o tom požaru vatrogasci su zaprimili u 00:46 sati.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
srinjine požar vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ