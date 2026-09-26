VIDEO / Noćas buknuo požar kod Splita: Gasi ga 50 vatrogasaca

Sanjin Strukic/PIXSELL

Požar koji planuo u splitskom prigradskom naselju Srinjine na području Sirotkovića u noći s petka na subotu od jutra je pod kontrolom 50 vatrogasaca, ali još nije lokaliziran, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centar u Splitu.

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"Na terenu je 50 vatrogasaca koji su s 19 vozila uspjeli u jutarnjim satima staviti požar pod kontrolu, ali ga nisu lokalizirali te nastavljaju gasiti vatreni plamen koji ne ugrožava kuće," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Prema prvim informacijama opožareno je oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave.

Dojavu o tom požaru vatrogasci su zaprimili u 00:46 sati.