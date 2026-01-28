Može li se Europa braniti bez SAD-a? Ogorec: "Nije stvar u nuklearnom oružju, nešto drugo je važnije"

"Najprije bi trebalo poslati u orbitu barem tri do pet satelita s točno definiranim modelima i načinima funkcioniranja. Zapravo bi najprije trebalo proizvesti ili negdje nabaviti takve satelite. Kupiti se mogu samo od SAD-a. Sve to je, blago rečeno, prilično dugotrajan i jako skup proces. Ali to nije dovoljno. Trebalo bi nadomjestiti i cijeli niz radarskih i drugih sustava. Nisam siguran bi li Europa tehnološki i financijski to mogla učiniti u kratkom roku."