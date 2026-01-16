Europa ima plan protiv Trumpa? U igri su vojne baze: "Nema povratka na staro"

Unutar NATO-a, gdje je svaka rasprava o kažnjavanju Amerikanaca uglavnom tabu, neki ističu da bi to bio mač s dvije oštrice. „Korištenje baza kao pregovaračkog aduta – i to je moguće – rezultiralo bi obostranom štetom“, rekao je jedan NATO-ov diplomat. „Europa bi dodatno izgubila sigurnosna jamstva, a SAD svoju najvredniju platformu za djelovanje prema van.“