Možemo i SDP napustili radnu skupinu za Holcim: "Služi za privid nadzora"

"Skupština nas je osnovala da nadziremo što se u Koromačnu spaljuje. Međutim, na jučerašnjoj sjednici Holcim nas je izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je o otpadnoj plastici, koje u Holcimovoj dozvoli nema, te je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije", navela je Lozić Doklestić u priopćenju.