SPALJIVANJE OTPADA
Možemo i SDP napustili radnu skupinu za Holcim: "Služi za privid nadzora"
Članovi Radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu Helena Lozić Doklestić (Možemo) i Zoran Karlić (SDP) podnijeli su ostavku na članstvu u radnoj skupini ustvrdivši da ona ne može obaviti posao zbog kojeg je osnovana.
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"Skupština nas je osnovala da nadziremo što se u Koromačnu spaljuje. Međutim, na jučerašnjoj sjednici Holcim nas je izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je o otpadnoj plastici, koje u Holcimovoj dozvoli nema, te je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije", navela je Lozić Doklestić u priopćenju.
Na pitanje gdje se nalazi taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a pritom članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, dok su analize obećane su tek kad cijeli posao bude gotov.
Svjedočimo još jednom primjeru netransparentnosti i bahatosti Vlade te društveno neodgovornom poslovanju Holcima. Ne možemo se oteti dojmu da je radna skupina poslužila tome da umiri vijećnike i javnosti stvori privid nadzora. Indikativno je i to da HDZ nikada nije imenovao svoga člana, kao da su znali da je sve unaprijed dogovoreno, poručila je Lozić Doklestić.
SDP-ovac: Neprihvatljivo je da o početku spaljivanja otpada doznajemo nakon što je ono već započelo
U međuvremenu je i SDP-ov Zoran Karlić podnio ostavku zbog izostanka pravodobnog informiranja javnosti o početku oporabe otpada iz Gospića te načina postupanja prema članovima radne skupine i građanima.
"Smatram apsolutno neprihvatljivim da o početku spaljivanja otpada doznajemo tek nakon što je ono već započelo, bez prethodnog uvida u svu zatraženu dokumentaciju i analize, a da se pritom od članova radne skupine očekuje da pričekaju usuglašavanje zajedničkog priopćenja", naveo je Karlić.
Predsjednik radne skupine Mirko Radolović poručio je pak kako je i sam na prvoj sjednici istaknuo da radna skupina nema nadzor u pravom smislu jer nadzor operatera provodi Državni inspektorat, a smatra da je cilj praćenje rada i karakter skupine savjetodavan.
"Ako smatrate da sam imao informaciju što će predstavnici Holcima prezentirati radnoj skupini onda se varate. Osobno nisam bio potpuno iznenađen jučerašnjim izlaganjem predstavnika Holcima s obzirom da je odluka Vlade i dalje na snazi, a u njoj stoji da poslovi moraju biti izvršeni u roku 45 dana", kaže Radolović.
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