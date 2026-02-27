"Nikada više je sada"
FOTO / Churchillov kip išaran porukama: "Cionistički ratni zločinac" i "Slobodna Palestina"
Muškarac (38) uhićen je nakon što je kip Sir Winstona Churchilla u Westminsteru išaran grafitima u kojima je bivši premijer nazvan „cionističkim ratnim zločincem”.
Metropolitanska policija priopćila je da je muškarac uhićen u petak ujutro pod sumnjom za kazneno djelo oštećenja tuđe imovine uz otegotnu okolnost rasne mržnje, piše Independent.
Na brončanoj skulpturi Winstona Churchilla na Parliament Squareu u središtu Londona crvenom bojom ispisane su i poruke „Stop the Genocide” („Zaustavite genocid”) i „Free Palestine” („Slobodna Palestina”).
Dodatni grafiti uključivali su poruke „Never again is Now” („Nikad više je sada”) i „Globalise the Intifada” („Globalizirajte intifadu”).
Glasnogovornik Metropolitanske policije izjavio je: „Nedugo nakon 4 sata ujutro u petak 27. veljače uočen je muškarac kako šara grafite po kipu Winstona Churchilla na Parliament Squareu.
Prvi policajci stigli su na mjesto događaja u roku od dvije minute. Muškarac – star 38 godina – uhićen je pod sumnjom za rasno otegotno kazneno djelo oštećenja tuđe imovine. I dalje se nalazi u pritvoru.”
Odgovornost za akciju preuzela je nizozemska skupina Free the Filton 24, koja je u petak ujutro na svom Instagram profilu objavila video na kojem se vidi muškarac u crvenom kombinezonu, s natpisom „I support Palestine Action” („Podržavam Palestine Action”) na leđima, kako boja kip.
Free the Filton 24 opisuje se kao skupina „obitelji i prijatelja” 24 aktivista pokreta Palestine Action koji su optuženi zbog provale u jedan od britanskih pogona izraelske obrambene tvrtke Elbit 2024. godine.
Olax Outis, koji je naveo da je Nizozemac i dio akcijske skupine, izjavio je da je upravo on osoba koja se popela na kip. U objavi na Instagramu Outis je naveo da je išarao kip „kako bi skrenuo pozornost na strašna kršenja ljudskih prava koja se događaju u zemlji kojom upravljaju kolonizatori koji odbijaju slušati vlastiti narod”.
Dodao je: „Trenutačnu britansku vladu trebalo bi izvesti pred Međunarodni sud pravde u Haagu, a kao predstavnik Haaga, ovdje sam da ih pozovem na odgovornost.”
Objašnjavajući zašto je odabrao Churchillov kip, Outis je rekao: „Iskreno: kada bi netko bio dovoljno izvan sebe da podigne kip Keiru Starmeru ili Yvette Cooper, rado bih srušio takvu figuru.
Churchill je samo simbol iste političke korupcije.”
Churchill je kontroverzna figura u europskoj povijesti zbog svoje otvorene simpatije idejama rasizma i eugenike. Arape je opisao kao „nižu manifestaciju” u odnosu na Židove, koje je smatrao „višom rasom” u usporedbi s „velikim hordama islama”.
Područje oko kipa ograđeno je, a u petak ujutro započelo je uklanjanje grafita.
Glasnogovornik Uprave Velikog Londona (GLA) izjavio je: „Zgroženi smo ovim vandalizmom nad kipom Sir Winstona Churchilla i radovi na uklanjanju grafita u tijeku su kako bi se šteta što prije sanirala.”
Kip bivšeg premijera i ranije je bio meta vandalizma, uključujući tijekom prosvjeda. U lipnju 2020., tijekom prosvjeda pokreta Black Lives Matter potaknutih smrću Georgea Floyda u SAD-u, na kipu je ispisan grafit kojim ga se optužuje za rasizam.
U listopadu iste godine aktivist pokreta Extinction Rebellion kažnjen je s više od 1.500 funti nakon što je tijekom klimatskog prosvjeda na postolju kipa ispisao riječ „rasist”.
Spomenik visok oko 3,6 metara, autora Ivora Robertsa-Jonesa, otkrila je 1973. supruga bivšeg premijera, Lady Clementine Churchill. Riječ je o jednom od 12 kipova na ili oko Parliament Squarea, od kojih većina prikazuje poznate državnike poput Abrahama Lincolna i Nelsona Mandele.
Prošlog prosinca Metropolitanska policija i policija Velikog Manchestera objavile su da će svatko tko uzvikuje kontroverzni slogan „globalise the intifada” biti uhićen. Odluka je donesena nakon terorističkog napada na Bondi Beachu u Australiji te napada na sinagogu u Heaton Parku u Manchesteru 2. listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare