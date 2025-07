Mrak Taritaš: Oko jedne stvari se slažem s Plenkovićem

"Turizam više nije sunce i more i tu se slažem s premijerom Andrejem Plenkovićem koji je to malo možda prekasno rekao, iako je to govorio i lani. Mi se moramo ozbiljno pozabaviti pitanjima koji vid turizma želimo, kako, što nam se dogodilo s nekim destinacijama gdje su ljudi otišli iz gradova i njihovih jezgri, a gradove pretvorili u apartmane i spavaonice. Vidjeli smo to u Barceloni ili Firenzi, nije Hrvatska u tome usamljena. Turizmom se treba baviti puno šire nego što to čini resorni ministar", dodala je Mrak Taritaš.