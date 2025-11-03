Splitska policija je potvrdila kako se incident dogodio oko 18.30 sati. Tada su zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred objekta Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog kotara gdje su trebali nastupiti. Njihov vozač je, naime, dojavio da su se udaljili u smjeru gradskog kvarta Split 3.