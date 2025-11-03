Oglas

Sramotni incident

Skupina mladića u crnom prekinuli program Srpskog kulturnog društva u Splitu, skandirali "Za dom spremni"

author
Hina
|
03. stu. 2025. 20:49
03.11.2025.,Split-Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao odrzati dogadjaj u organizaciji Srpskog narodnog vijeca. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinuli program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, neslužbeno rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija.

Oglas

U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu.

Program u Splitu je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta

Splitska policija je potvrdila kako se incident dogodio oko 18.30 sati. Tada su zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred objekta Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog  kotara gdje su trebali nastupiti.  Njihov vozač je, naime, dojavio da su se udaljili u smjeru gradskog kvarta Split 3. 

"Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

"Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili. Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir", dodali su u splitskoj policiji.

Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu obilježavanja 'Dana srpske kulture', a koje je u Splitu organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

Mediji navode da su navodno mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'.

U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih. Policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su sudjelovale u incidentu.  

Teme
Split Srpsko kulturno društvo ZDS fašizam
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ