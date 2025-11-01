Oglas

online nasilje

Muškarac iz Dubrovnika prijetio smrću saborskoj zastupnici

author
Hina
|
01. stu. 2025. 15:38
facebook
Pexels / Ilustracija

Oćinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku izvijestilo je u subotu da je zbog prijetnje smrću saborskoj zastupnici na društvenoj mreži ispitan 27-godišnjak iz Dubrovnika te mu je naložena mjera opreza.

Komentirala članak

Muškarca sumnjiče da je 30. listopada u Dubrovniku preko društvene mreže Facebook zastupnici u Hrvatskom saboru uputio prijetnje smrću, nezadovoljan njezinim komentarom na objavljeni članak.

Dubrovačko Općinsko državno odvjetništvo ispitalo je osumnjičenika nakon zaprimljene policijske kaznene prijave te je donijelo rješenje kojim mu je kao mjera opreza naložena zabrana približavanja i uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.

Tužiteljstvo ne navodi o kojoj je zastupnici riječ.

Teme
prijetnje zastupnici

