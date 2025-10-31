HDZ pozvao lijevu oporbu da se odredi prema istupu zastupnice Orešković o Nicolieru

Na konferenciji za novinare u Saboru podsjetili su na Nicolierov ratni put, a Ante Deur poručio je kako je njemu kao branitelju, kao i drugim braniteljima od kojih su ga mnogi i zvali, kao i drugi građani, vrlo teško. Potresen činom zastupnice Orešković koji je opisao monstruoznim, upozorio je da nije prvi puta da ta zastupnica na sličan način istupa, no da je ovoga puta "prelilo čašu”.