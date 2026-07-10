Muškarac nožem teško ozlijedio policajku, završila je u bolnici. Oglasio se Božinović

Zadarska policija zaprimila je dojavu u četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Žena je teško ozlijeđena te se nalazi u zadarskoj bolnici.