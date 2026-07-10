na ugljanu
Muškarac nožem teško ozlijedio policajku, završila je u bolnici. Oglasio se Božinović
Policijska službenica teško je ozlijeđena u napadu oštrim predmetom tijekom intervencije zbog prijave obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu.
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Zadarska policija zaprimila je dojavu u četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policijsku službenicu. Žena je teško ozlijeđena te se nalazi u zadarskoj bolnici.
Danas je to komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je naglasio da je najvažnije da je policijska službenica dobro.
"Želim joj brzi oporavak. Sustav će pružiti svu moguću potporu policisjkim službenicima koji rade opasan i važan posao. Muškarac ju je napao hladnim oružjem, ona je van životne opasnosti, počinitelj je uhićen i provodi se krim istraživanje", rekao je Božinović.
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