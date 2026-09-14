Policajci iz Slatine udaljeni s dužnosti, ministar najavio disciplinske postupke

"Ono što mene zanima je, kada podnesemo toliki broj prijava, da li se to procesuira odmah, da li ti ljudi odmah plaćaju kazne, i jesmo li svi skupa kao sustav poslali poruku da je to neprihvatljivo", naglasio je Božinović na svečanosti otvorenja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Velikoj Ostrni.