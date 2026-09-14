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Policajci iz Slatine udaljeni s dužnosti, ministar najavio disciplinske postupke
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u ponedjeljak da je u proceduru stavljeno donošenje izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se predviđa jasnije definiranje i podizanje kazni za ilegalna okupljanja modificiranih automobila.
Policija je, kako je kazao, u posljednjih nekoliko dana prijavila više od 360 ljudi, a 43 auta su proglašeni tehnički neispravnim i uklonjeni su iz prometa.
"Ono što mene zanima je, kada podnesemo toliki broj prijava, da li se to procesuira odmah, da li ti ljudi odmah plaćaju kazne, i jesmo li svi skupa kao sustav poslali poruku da je to neprihvatljivo", naglasio je Božinović na svečanosti otvorenja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u Velikoj Ostrni.
Ministar je naglasio da su hrvatski propisi po pitanju sigurnosti prometa veoma striktni, a važno je da se takvi slučajevi riješe brzo te da ne uđu u zastaru.
Prema Božinovićevim riječima, prijedlog policije je da se kazne za takva okupljanja podignu na iznos od 1320 do 2650 eura.
'Policija je već predlagala da se u školama pregledavaju torbe
Božinović je komentirao i mogućnost izmjena zakona kojima bi se predvidjele strože kazne za maloljetnike počinitelje teških kaznenih djela, nakon što je u zagrebačkoj školi jedan učenik nasrnuo na drugog s oštrim predmetom i teško ga ranio. Ispred škole je održan prosvjed kojim se traži veća sigurnost učenika u organizaciji udruge Roditelji za djecu.
"Policija je i u ovom slučaju, nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom, dala određene preporuke koje također uključuju neke od zahtjeva prosvjednika, poput onog da se pregledavaju torbe", rekao je Božinović.
Božinović je naglasio kako su mladi ljudi danas izloženi sadržajima koji odašilju poruku da su prihvatljive "sve one stvari koje nekad nisu bile prihvatljive".
"Moramo razumjeti da odluke koje donosimo i koje komuniciramo moraju biti puno brže i puno preciznije, jer danas u javnim politikama sudjeluje daleko više ljudi nego nekad", rekao je Božinović.
Postupak zbog propusta policajaca u slatinskom femicidu vodi se u virovitičko-podravskoj PU
Na upit o propustu u postupanju policije u slučaju femicida u Slatini, Božinović je rekao da će se disciplinski postupak provesti u Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj.
"Glavni ravnatelj policije je javno istupio, a stručni tim je izašao s određenim zaključcima. Ti zaključci su u formi naloga sad predani policijskoj upravi Virovitičko-podravskoj i tamo će se odvijati postupci. Državno odvjetništvo je provodilo očevid i ono će, kad se steknu uvjeti o tome, informirati javnost", rekao je Božinović.
"To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. To uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani", dodao je ministar.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ranije je izvijestio da je zbog propusta u slučaju femicida u Slatini prije kojega je žrtva prijavila obiteljsko nasilje pokrenut postupak protiv petorice policijskih službenika i rukovoditelja.
Na upit o tome je li policija utvrdila uzrok požara dugog gotovo 40 kilometara koji je posljednjih dana zahvatio teren na otoku Braču, ministar je odgovorio kako požar i dalje nije ugašen te se nisu stekli uvjeti za provođenje očevida.
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