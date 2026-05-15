Usvojene izmjene Zakona o strancima: Evo što će to značiti za Hrvatsku

Profesionalnim vozačima teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja može se izdati dugotrajna viza s rokom važenja do godine dana, a koja će biti ukinuta ako se koristi suprotno svrsi za koju je izdana. Strani radnik kojemu je izdana dozvola za deficitarno zanimanje, s tom dozvolom više neće moći raditi na području onih policijskih uprava u kojima to zanimanje nije deficitarno, a ni na području na kojem test tržišta rada nije proveden. Dozvola za sezonske poslove koje su se do sada izdavale na rok do godine dana, vrijedit će tri godine ako se radi o istom stranom radniku i istom poslodavcu, s kojom će sezonski radnik moći raditi do 90 dana u kalendarskoj godini ili do devet mjeseci godišnje. Rok za rješavanje zahtjeva za dozvolu produljuje se na 90 dana.