Klub zastupnika SDP-a uputit će do kraja godine u saborsku proceduru prijedlog dopuna Kaznenog zakona kojim se dodaje 2. stavak 325. članku koji propisuje kaznu do tri godine zatvora, a u kojem stoji da će se kazniti onaj tko „simbolom, pokličem, pozdravom, parolom, sloganom, oznakom, slikom, načinom pozdravljanja, odorom ili na drugi način javno veliča ili promovira fašistički, nacistički, ustaški ili četnički pokret ili režim na način koji je prikladan potaknuti nasilje ili mržnju prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože ili kakvih drugih osobina". Najavio je to u utorak na konferenciji za novinare saborski zastupnik Arsen Bauk.