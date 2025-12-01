Koje "radikalne poteze" misli povući Thompson? "Marko nije nasilan čovjek"

"Nakon nekoliko godina pauze jasno je da će svaki novi koncert Marka Perkovića Thompsona privući jako puno ljudi. Bio to jedan koncert od pola milijuna ljudi ili pet koncerata od 100 tisuća ljudi je svejedno, govorimo o stotinama tisuća ljudi koji iza sebe drže jedan određeni svjetonazorski i politički stav. Naravno da se gradska vlast preplašila svih tih ljudi, preplašila se njihovih stavova ili bilo koje akcije usmjerene na vrijeđanje tih ljudi, u smislu da im se onemogući koncert ili iz političkih razloga da se to na neki način opstruira. Ako dođemo do izbora u Gradu Zagrebu, gradonačelnik je postao ponovno gradonačelnik s brojem od 130 tisuća birača, ne znam je li to 20 posto od ukupnog broja birača u Gradu Zagrebu. Da su previše išli "čačkati" po tom koncertu možda bi stvorili kritičnu masu ljudi koji bi bili protiv, ali to si u tom trenutku nakon svih gafova, katastrofalnog vođenja Zagreba Tomašević i ekipa iz Možemo ne bi dozvolili, toliko nisu glupi", dodao je.