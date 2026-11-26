Na trinaest lokacija uz obalu Banjola i Barbata posjetitelji mogu istražiti pomorsku povijest otoka, upoznati obitelji čiji je život bio vezan uz more te poslušati priče koje bi bez ovakvog projekta lako mogle ostati zaboravljene. O nastanku i vrijednosti projekta razgovaramo s Ivanom Matušan iz Turističke zajednice grada Raba i povjesničarom prof. dr. sc. Nevenom Budakom, koautorom Juxta Mare.