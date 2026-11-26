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Juxta Mare Rab: Virtualni muzej koji čuva pomorsku baštinu otoka
More je stoljećima određivalo život na Rabu. Njime se trgovalo, plovilo i ribarilo, a pomorske veze povezivale su otok s drugim dijelovima Jadrana. Danas se ta bogata prošlost čuva i predstavlja kroz projekt Juxta Mare, virtualni muzej pomorstva, ribarstva i brodogradnje.
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Na trinaest lokacija uz obalu Banjola i Barbata posjetitelji mogu istražiti pomorsku povijest otoka, upoznati obitelji čiji je život bio vezan uz more te poslušati priče koje bi bez ovakvog projekta lako mogle ostati zaboravljene. O nastanku i vrijednosti projekta razgovaramo s Ivanom Matušan iz Turističke zajednice grada Raba i povjesničarom prof. dr. sc. Nevenom Budakom, koautorom Juxta Mare.
No Rab nije samo otok bogate pomorske prošlosti. Brodogradnja je ondje i danas živa djelatnost, a čak sedam aktivnih brodogradilišta svjedoči o znanju i vještinama koje se prenose generacijama. Upoznajemo Petra Španjola-Penku, koji njeguje i tradicionalnu gradnju drvenih brodova, te Romana Pičuljana, predstavnika obiteljske brodogradnje čiji počeci sežu u 1936. godinu.
O promjenama u ribarstvu, životu na moru i izazovima s kojima se danas susreću ribari govori Marijan Perčinić, koji je cijeli radni vijek proveo na moru.
Rapsku priču zaokružujemo gastronomijom. U restoranu Leut Ana Pende priprema dva jela otočke kuhinje – brudet od škarpine i hobotnicu s jajima.
Nova epizoda emisije Najbolje iz Hrvatske donosi priču o otoku na kojem pomorska baština nije samo dio prošlosti, nego i dalje živi kroz ljude, njihovo znanje i svakodnevni rad.
Najbolje iz Hrvatske – Juxta Mare – Rab Subota u 11 sati na N1.
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