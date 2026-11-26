afera vjetroelektrane
Josipa Pleslić dobila godinu i 10 mjeseci zatvora
Bivša državna tajnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac u četvrtak su na Županijskom sudu u Zagrebu priznale krivnju u aferi Vjetroelektrane te su sporazumno osuđene na blaže kazne, kao i bivši pomoćnik ministra gospodarstva Domagoj Validžić.
Uskokov tužitelj Vedran Libl izvijestio je da je Pleslić osuđena na kaznu bezuvjetnog zatvora od godine i deset mjeseci te sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura. Pored toga je dužna vratiti imovinsku korist od 209.000 eura.
Žalac je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora od jedne godine, dok je Validžiću dosuđena uvjetnu kaznu od 10 mjeseci uz rok kušnje od dvije godine.
Uskok ih tereti da su koristeći politički utjecaj nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađene. Pleslić i Žalac optužene su i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura. Prema navodima optužnice, Pleslić je za svoje usluge primala najmanje 40.000 kuna mjesečno i proviziju od 92.000 eura.
Treća nagodba za bivšu HDZ-ovu državnu tajnicu i gradonačelnicu Knina
Današnja nagodba treća je za Josipu Pleslić u kaznenim postupcima proizašlima iz opsežne istrage pokrenute nakon njezina uhićenja u svibnju 2020. godine.
U rujnu ove godine već je priznala krivnju u aferi Sport i glazba, vezanoj uz namještanje državnih stručnih ispita, nezakonito zapošljavanje i malverzacije s potporama, za što je osuđena na godinu i osam mjeseci zatvora te novčanu kaznu od 130.000 eura.
Početkom studenoga nagodila se i u predmetu povezanom sa Sveučilištem u Zadru, gdje je zbog primanja mita osuđena na šest mjeseci bezuvjetnog zatvora.
Slučaj je tijekom proteklih godina privukao veliku pozornost javnosti i zbog poruka koje je bivša državna tajnica razmjenjivala s visokim državnim i stranačkim dužnosnicima, uključujući prepisku s Gabrijelom Žalac u kojoj se spominjala osoba inicijala AP te komunikaciju s današnjim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem.
Žalac se lani javila na izdržavanje kazne
Bivša HDZ-ova ministrica Žalac u studenome 2025. javila se u zatvor u Remetincu zbog početka izdržavana zatvorske kazne u trajanju od dvije godine i sedam mjeseci zbog afere Softver.
Županijski sud u Zagrebu u lipnju 2025. sporazumno ju je osudio na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.
Žalac je u rujnu prošle godine na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.
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