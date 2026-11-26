Uskok ih tereti da su koristeći politički utjecaj nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađene. Pleslić i Žalac optužene su i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura. Prema navodima optužnice, Pleslić je za svoje usluge primala najmanje 40.000 kuna mjesečno i proviziju od 92.000 eura.