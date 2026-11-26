I među mladima koji žive s roditeljima u Hrvatskoj mnogo je zaposlenih. Prema zasebnoj Eurostatovoj publikaciji o životnim uvjetima, više od polovice mladih u dobi od 18 do 34 godine koji su živjeli s barem jednim roditeljem radilo je puno radno vrijeme. Eurostat među čimbenicima koji mogu utjecati na odluku o odseljenju navodi uvjete na tržištu rada, troškove stanovanja i života, partnerske odnose te kulturne norme.