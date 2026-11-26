EUROSTAT
Hrvatska neslavni rekorder Europske unije: Evo kad Hrvati napuštaju roditeljski dom
Dob u kojoj se mladi odseljavaju iz roditeljskog doma znatno se razlikuje među članicama Europske unije. U nekim zemljama odlaze već u ranim dvadesetima, dok se u drugima taj korak u prosjeku događa tek nakon tridesete.
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Prosjek EU-a u 2025. iznosio je 26,3 godine, pokazuju podaci Eurostata.
Najkasnije su se odseljavali mladi u Hrvatskoj, u prosjeku s 31,5 godina, odnosno 5,2 godine kasnije od prosjeka EU-a. Slijede Grčka i Slovačka s 30,9 godina te Španjolska i Italija s 30,2 godine. U susjednoj Sloveniji prosječna dob odlaska bila je 28,8 godina.
Prosjek EU-a oko 26 godina
Najranije su roditeljski dom napuštali mladi u Finskoj, s 21,3 godine, te u Danskoj, s 21,8 godina. U Estoniji i Litvi prosjek je iznosio 22,7 godina. Na razini EU-a prosječna dob porasla je s 26,2 godine u 2024. na 26,3 godine u 2025., a od 2002. kreće se oko 26 godina.
Eurostat je podatke o odlasku iz roditeljskog doma usporedio i sa stopom zaposlenosti mladih. U EU-u je 2025. bilo zaposleno 65,5 posto osoba u dobi od 20 do 29 godina.
U većini članica u kojima mladi ranije odlaze od roditelja zaposlenost te dobne skupine bila je iznad europskog prosjeka. Među njima su Danska, Nizozemska, Njemačka i Švedska. Hrvatska je, kao i Grčka, Španjolska i Italija, imala stopu zaposlenosti mladih ispod prosjeka EU-a.
I među mladima koji žive s roditeljima u Hrvatskoj mnogo je zaposlenih. Prema zasebnoj Eurostatovoj publikaciji o životnim uvjetima, više od polovice mladih u dobi od 18 do 34 godine koji su živjeli s barem jednim roditeljem radilo je puno radno vrijeme. Eurostat među čimbenicima koji mogu utjecati na odluku o odseljenju navodi uvjete na tržištu rada, troškove stanovanja i života, partnerske odnose te kulturne norme.
Na stambene poteškoće mladih upozorava i izvješće Europske komisije o zapošljavanju i socijalnim kretanjima za 2026. godinu. Gotovo polovica mladih u dobi od 18 do 34 godine u EU-u i dalje živi s roditeljima. Istodobno je 2025. u prenapučenim kućanstvima živjelo 26,9 posto mladih od 15 do 29 godina, u usporedbi sa 16,8 posto ukupnog stanovništva EU-a.
Napomena za objavu: za Finsku sam upotrijebio 21,3 godine, koliko navode priložena grafika i detaljna Eurostatova analiza. U Eurostatovoj vijesti od 15. rujna stoji 21,4 godine.
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