PROBLEMI U VINOGRADSKOJ
Nikola Grmoja o Dijani Zadravec: Radi preveliku politički štetu za HDZ, pokušat će je primiriti
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, u Novom danu s Hrvojem Krešićem komentirao je sjednicu Odbora za zdravstvo, gdje se raspravljalo o smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša u Jankomiru.
Nije bilo glasanja, što je izazvalo polemike.
"Nisam imao vremena gledati sve, ali ono što sam vidio, to su zaključci. Vladajući imaju većinu u svim odborima osim u antikorupcijskom vijeću. Naravno, HDZ je htio glasati odmah jer prebacuje odgovornost na Možemo, što njima ne odgovara jer su apsolutno odgovorni. Činjenica je da kod nas zdravstveni sustav općenito ne funkcionira. Kako je rekao moj kolega Ante Kujundžić, jadan onaj tko nema nekoga u zdravstvu", kazao je Grmoja pa nastavio:
"Mislim da su zakazali i ministrica, gradska vlast i Možemo... Sandra Benčić je prvo branila ravnateljicu, koja se nije ni pojavila na Odboru, što je sramotno. Trebao se pojaviti i gradonačelnik. Da se radi o državnoj bolnici, iz Možemo bi svi skočili. Ne smijemo provoditi dvostruke kriterije. Odgovorne su obje strane."
"Dvostruki kriteriji s obje strane"
Premijer Andrej Plenković pak poziva na odgovornost gradsku vlast i sve razine, a oko Dijane Zadravec i Vinogradske tvrdi da nema ništa i da se to tiče same bolnice.
"Dvostruki kriteriji s obje strane. To ruši povjerenje mladih. Kad kažem da pravosuđe treba razoriti, oni se zgražaju. Ali, kad se vide presude i utjecajm sve je jasno, nisu ljudi glupi. Isto je i sa zdravstvom. Eto, Tomašević govori da nema ništa s ovim slučajem, a Grad je imenovao ravnateljicu. Naravno, ne možemo reći da je za smrt Kristiana Josipa Periša kriva pročelnica Lora Vidović, ali ona je na gradskoj razini ono što je Irena Hrstić na državnoj. Ima političku odgovornost. Pa, ako se poziva na smjene ministara, onda se trebalo i na njenu, ali iz Možemo to nisu napravili i pokazali su da su isti kao HDZ."
Neke ostavke jesu uslijedile, kao i neki postupci, što se u slučaju osječke bolnice nije.
"Ne vjerujem da bi ovakav užas u državnoj bolnici mogao proći bez ostavki makar upravnog vijeća. Ne mogu se složiti da su napravili dovoljno. Minimum bi bio da Vidović da ostavku. Ne možete biti isti kao oni koje prozivate."
Grmoja sumnja da će Zadravec ostati na poziciji.
"Mislim da, unatoč tome što Dijana Zadravec nečime drži HDZ, pokušat će je na neki način primiriti. Prevelika je to politička šteta za HDZ. Mislim da neće biti predložena, ali možda se varam. Inače, kad sam vodio Antikorupcijsko vijeće, ona je tamo svjedočila i rekla da ima SMS poruku u kojoj se vidi kako Gordan Jandroković nekome obećava određeno zaposlenje. Iako je obećala, nikad to nije dostavila."
Iako su teme zdravstva u prvom planu, saborske zastupnike danas očekuje rasprava o sucima Ustavnog suda.
"Ne vjerujem da će ljevica pripasti na to da HDZ poveća utjecaj na Ustavnom sudu. Ne znam zašto bi to napravili, jasna mi je njihova pozicija. Ono što je najkorisnije u cijeloj trakavici jest da se shvati kako to nije nikakvo neovisno tijelo nego političko. Nema tu nikakve stručnosti. Naravno, moraju opravdati kandidate, koji moraju biti stručni da bi bili predloženo, ali tamo su ako odgovaraju politici. Mi smo predlagali da se mogu kandidirati na jedan mandat kako se ne bi osjećali dužnima onima koji su ih imenovali. Zato smo odbili sudjelovati u tome i zbog toga u svibnju idemo u prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu o Ustavnom sudu."
"Opcije kao Most su najpopularnije i u Europi"
Po posljednjim anketama, Most raste, na oko 12 posto je...
"Mislim da smo mi puno jači od toga. Ono što je važnije, jest da smo u godinu dana udvostručili naš rejting. Mi znamo da bez Mosta nema buduće vlade. To pokazuje što očekujem i što je naš cilj - učiniti Most prvom političkom snagom u Hrvatskoj. HDZ se politički potrošio i kompromitirao aferama. S druge strane, hrvatsko biračko tijelo je na strani tradicionalnih vrijednosti koje zagovara Most. Ne žele ono što zagovara Možemo - razaranje tradicije, obiteljskih vrijednosti, LGBT ideologije, primanje svih migranata... Uostalom, opcije kao Most su najpopularnije i u Europi", zaključio je Nikola Grmoja.
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