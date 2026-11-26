"Ne vjerujem da će ljevica pripasti na to da HDZ poveća utjecaj na Ustavnom sudu. Ne znam zašto bi to napravili, jasna mi je njihova pozicija. Ono što je najkorisnije u cijeloj trakavici jest da se shvati kako to nije nikakvo neovisno tijelo nego političko. Nema tu nikakve stručnosti. Naravno, moraju opravdati kandidate, koji moraju biti stručni da bi bili predloženo, ali tamo su ako odgovaraju politici. Mi smo predlagali da se mogu kandidirati na jedan mandat kako se ne bi osjećali dužnima onima koji su ih imenovali. Zato smo odbili sudjelovati u tome i zbog toga u svibnju idemo u prikupljanje potpisa za referendumsku inicijativu o Ustavnom sudu."