NOVI POSLOVNI MAGAZIN
Tko donosi odluke koje mijenjaju Hrvatsku? Hrvoje Krešić donosi "Pogled s vrha"
Od ponedjeljka, 30. studenoga u 21 sat, N1 televizija pokreće novu autorsku emisiju u kojoj čelni ljudi najvećih hrvatskih i regionalnih kompanija sjedaju pred urednika koji preuzima ulogu - nadzornog odbora…
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Dok su reflektori javnosti najčešće usmjereni prema političkim središtima moći, neke od najvažnijih odluka za budućnost Hrvatske donose se daleko od njih – u upravama velikih kompanija, istraživačkim centrima, proizvodnim pogonima i tehnološkim laboratorijima. U vremenu u kojem megainvesticije i tehnološki iskoraci oblikuju svakodnevicu građana jednako snažno kao i visoka politika, N1 televizija predstavlja novi poslovni magazin „Pogled s vrha“, koji uređuje i vodi Hrvoje Krešić.
Zamišljen kao spoj ekskluzivne terenske reportaže i beskompromisnog, ali konstruktivnog hard-talk razgovora, „Pogled s vrha“ izlazi iz klasičnih televizijskih studija. Svaka epizoda vodi gledatelje u dva različita svijeta: Prvo u samo srce poslovanja – proizvodne pogone, visokonaponske laboratorije, gradilišta i tehnološke centre – gdje se otkrivaju stvarni procesi, ljudi i sve ono što stoji iza velikih brojki.
Nakon terena, razgovor se seli u ekskluzivni ambijent poslovnog kluba u središtu Zagreba. Ondje prestaju korporativne prezentacije i počinju pitanja koja traže konkretne odgovore. Čelni ljudi najutjecajnijih domaćih i regionalnih kompanija sjedaju pred urednika koji preuzima ulogu svojevrsnog člana „nadzornog odbora“ koji zastupa javnost. Gosti predstavljaju svoje ključne nove projekte i strateške iskorake, ali i odgovaraju na pitanja o tome što ti potezi doista donose široj društvenoj zajednici i hrvatskom gospodarstvu, kako od njih profitiraju domaća znanost i nove generacije, gdje su uska grla u radnoj snazi i regulativi te koje su stvarne prepreke na putu njihova ostvarenja.
Završni dio svake emisije skida korporativni oklop i fokusira se na samog lidera: kako se donose odluke teške stotine milijuna eura, kome vjeruju, a kome ne i zašto, što ih je oblikovalo i kome se dive te koji su im najveći neuspjesi i što su iz njih naučili.
Prva epizoda: Industrijski div koji osvaja svijet
A tko prvi otvara vrata svojih pogona i sjeda preko puta Hrvoja Krešića? Riječ je o čelnom čovjeku stoljetnog domaćeg industrijskog diva koji posljednjih godina ruši izvozne rekorde, ulaže stotine milijuna eura u nove tvornice i laboratorije te s knjigom narudžbi vrijednom više od tri milijarde eura osvaja najzahtjevnija svjetska tržišta – od Teksasa do Saudijske Arabije.
„Pogled s vrha“, novi poslovni magazin N1 televizije, kreće u ponedjeljak, 30. studenoga u 21 sat, a sve najvažnije isječke i detalje pratite i na digitalnim kanalima te društvenim mrežama N1.
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