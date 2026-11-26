Nakon terena, razgovor se seli u ekskluzivni ambijent poslovnog kluba u središtu Zagreba. Ondje prestaju korporativne prezentacije i počinju pitanja koja traže konkretne odgovore. Čelni ljudi najutjecajnijih domaćih i regionalnih kompanija sjedaju pred urednika koji preuzima ulogu svojevrsnog člana „nadzornog odbora“ koji zastupa javnost. Gosti predstavljaju svoje ključne nove projekte i strateške iskorake, ali i odgovaraju na pitanja o tome što ti potezi doista donose široj društvenoj zajednici i hrvatskom gospodarstvu, kako od njih profitiraju domaća znanost i nove generacije, gdje su uska grla u radnoj snazi i regulativi te koje su stvarne prepreke na putu njihova ostvarenja.