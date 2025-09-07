Najelitnija postrojba hrvatske policije slavi 35. obljetnicu

Trideset i peta obljetnica osnutka Antiterorističke jedinice Lučko - najelitnije postrojbe hrvatske policije svečano je obilježena u nedjelju u bazi u Lučkom, gdje je potpredsjednik Vlade i ministar Davor Božinović rekao da ta postrojba danas izaziva posebno zanimanje i ulijeva povjerenje.
Svečanost je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Spomen obilježju u čast 41 poginulom pripadniku jedinice. Na obilježavanju su, među brojnim uzvanicima bili ravnatelj policije Nikola Milina sa suradnicima te obitelji poginulih pripadnika i predstavnici udruga.
"Obilježavamo 35. obljetnicu jedinice koja je od prvog dana do kraja rata provodila najteže i najosjetljivije zadaće i time postala legendarna postrojba MUP-a", rekao je Božinović.
Podsjetio je da je kroz njezine redove prošlo 390 pripadnika, a u Domovinskom ratu mnogi su teško ranjeni, što govori o težini akcija koje su izvodili.
Istaknuo je da je najelitnija postrojba hrvatske policije ATJ Lučko sudjelovala u uspostavi reda u pobunjenim područjima, a u završnim operacijama, osobito u "Bljesku" i "Oluji", imala je jednu od najzahtjevnijih uloga.
"Njihov postroj i danas izaziva posebno zanimanje i ulijeva povjerenje. Vlada je dosad investirala više od 95 milijuna eura u specijalnu policiju, a pripadnici sami sudjeluju u odabiru opreme", naglasio je ministar.
Zapovjednik jedinice Mate Bilobrk rekao je da su pripadnici ponosni na sve što su napravili od 1990. do danas.
U spomen na 41 poginulog i 52 ranjena činimo sve da oni koji dolaze iza nas imaju još lakši put, poručio je.
Naglasio je da jedinica stalno podiže standarde i kriterije, a iskustva iz Domovinskog rata i međunarodnih vježbi pretvara u vještine i znanja za budućnost i sigurnost građana. Zahvalio je obiteljima poginulih pripadnika na žrtvi koju su podnijeli.
Voditelj jedinice Damir Sladin prisjetio se osnutka jedinice i njezinih prvih akcija.
Istaknuo je da je Lučko od 1990. godine do danas simbol otpora i pobjede. Podsjetio je na ulogu postrojbe u Pakracu, na Plitvicama, Maslenici, Medačkom džepu, u "Bljesku" i "Oluji", kao i na trogodišnji boravak na Velebitu.
Antiteroristička jedinica Lučko osnovana je 7. rujna 1990. kao prva organizirana oružana formacija za posebne namjene hrvatske države. Tijekom trogodišnjeg boravka na Velebitu dala je nemjerljiv doprinos oslobađanju okupiranih područja.
Danas se ubraja među elitne postrojbe hrvatske policije, poznata i u međunarodnim okvirima po stručnosti, hrabrosti i spremnosti na izvršavanje najsloženijih zadaća, istaknuto je.
