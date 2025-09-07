Najelitnija postrojba hrvatske policije slavi 35. obljetnicu

Istaknuo je da je Lučko od 1990. godine do danas simbol otpora i pobjede. Podsjetio je na ulogu postrojbe u Pakracu, na Plitvicama, Maslenici, Medačkom džepu, u "Bljesku" i "Oluji", kao i na trogodišnji boravak na Velebitu.