Oglas

blizu sela Majdan-Sielec

Neidentificirani objekt srušio se u istočnoj Poljskoj

author
Hina
|
06. ruj. 2025. 21:16
AFP
Sergei SUPINSKY / AFP

Neidentificirani objekt, najvjerojatnije dron, pao je blizu sela Majdan-Sielec u istočnoj Poljskoj, izvijestila je u subotu privatna radijska stanica RMF FM.

Oglas

Poljska je na visokoj razini pripravnosti zbog mogućih letjelica koje ulaze u njezin zračni prostor otkad je zalutali ukrajinski projektil pao u selo na jugu Poljske 2022. godine, usmrtivši dvije osobe, samo nekoliko mjeseci nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

RMF FM izvještava da je objekt pao oko 500 metara od zgrada i da su sigurnosne službe stigle na mjesto događaja.

Radijska stanica rekla je da je potvrdila te informacije s policijom. U kolovozu, dron je pao u polje kukuruza na istoku Poljske.

Tužitelj koji je istraživao incident rekao je da se doima da je ušao u Poljsku iz smjera Bjelorusije.

Teme
Dron Poljska rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ