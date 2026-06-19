Nakon 10 mandata u Saboru Radin ide u mirovinu. Troje zastupnika nije bilo ni rođeno kada je prvi put izabran

HDZ-ova Zdravka Bušić prvi je zastupnički mandat obnašala u trećem sazivu Sabora od 1995. godine. Za razliku od Radina, ona nije imala kontinuitet u Saboru. Osim u trećem, bila je zastupnica još u četvrtom i desetom. Usto je bila zastupnica u Europskom parlamentu od 2013. do 2014. godine. Od Radina je mlađa tri mjeseca i iza Gabričevića i njega najstarija je zastupnica.