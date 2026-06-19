A NIJE NAJSTARIJI...
Nakon 10 mandata u Saboru Radin ide u mirovinu. Troje zastupnika nije bilo ni rođeno kada je prvi put izabran
Zastupnik talijanske manjine i jedan od potpredsjednika Hrvatskog sabora Furio Radin podnio je ovoga tjedna zahtjev za mirovanjem mandata čime završava njegov maratonski saborski staž.
Radin je prvi puta postao zastupnikom na parlamentarnim izborima 1992. godine, kada je biran drugi saziv demokratskog višestranačkog saziva Sabora, ali prvi u samostalnoj Hrvatskoj. Nakon toga Furio Radin je s liste talijanske manjine još devet puta zaredom bio izabran u Hrvatski sabor. U saborskim klupama ukupno je proveo 34 godine, od 7. rujna 1992. godine do lipnja ove godine.
Radin je 1. lipnja proslavio 76. rođendan, a iako stažem najiskusniji, nije i najstariji zastupnik u sadašnjem sazivu.
Najstariji zastupnik je saborski novak
To je, naime, Veselko Gabričević (na slici ispod) zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika, u dobi od 78 godina. Usprkos tomu, Gabričević je saborski novak jer je na prošlim izborima prvi puta postao zastupnik.
Na domaćoj političkoj sceni vrlo malo je aktivnih aktera iz 1990-ih. Uz Radina na odlasku, u Saboru su još dvoje iz tog vremena.
HDZ-ova Zdravka Bušić prvi je zastupnički mandat obnašala u trećem sazivu Sabora od 1995. godine. Za razliku od Radina, ona nije imala kontinuitet u Saboru. Osim u trećem, bila je zastupnica još u četvrtom i desetom. Usto je bila zastupnica u Europskom parlamentu od 2013. do 2014. godine. Od Radina je mlađa tri mjeseca i iza Gabričevića i njega najstarija je zastupnica.
Radin, Bušić i Pupovac iz 90-ih
Uz Radina i Bušić, jedini aktivni zastupnik koji je u Saboru još od 1990-ih 71-godišnji je Milorad Pupovac iz SDSS-a.
On je prvi puta izabran u Zastupnički dom Sabora na izborima 1995. godine, kao jedan od troje predstavnika srpske nacionalne manjine, ali ne iz redova SDSS-a, stranke koja tada još nije postojala, nego iz danas nepostojeće Akcije socijaldemokrata Hrvatske (ASH) koju je u to vrijeme vodio Miko Tripalo.
Pupovac ima na zastupničkom kontu osam saborskih mandata, uključujući ovaj tekući. Od 1995. naovamo jedino nije bio zastupnik u četvrtom sazivu od 2000. do 2003. godine.
Hodžić rođen kada je Radin već obnašao drugi mandat
I dok su uz Radina spomenutih dvoje sjedili u Saboru još 1990-ih, četvero zastupnika iz sadašnjeg saziva rođeno je u toj dekadi. Nikolina Baradić rođena je 1990. godine, Sanda Livia Maduna 1993. godine, a Maksimilijan Šimrak 1994. - svo troje iz HDZ-a, dok je najmlađi Armin Hodžić (na slici ispod), aktualni zastupnik bošnjačke manjine, rođen 1996. godine.
Radin je, dakle, bio saborski zastupnik dok troje sadašnjih zastupnika nije još bilo rođeno. A kada se Hodžić rodio, Radin je već obnašao svoj drugi saborski mandat.
Deset najstarijih zastupnika (bez Radina)
Ne računajući Radina koji odlazi u zasluženu mirovinu, ovih deset su najstariji zastupnici u sadašnjem sazivu Sabora:
Veselko Gabričević (HSU) 78 godina
Zdravka Bušić (HDZ) 76 godina
Josip Jurčević (nezavisni) 75 godina
Rada Borić (Možemo!) 75 godina
Željko Reiner (HDZ) 73 godine
Željko Glavić (HDZ) 72 godine
Milorad Pupovac (SDSS) 71 godina
Ivan Dabo (HDZ) 69 godina
Damir Bakić (Možemo!) 69 godina
Zlatko Komadina (SDP) 68 godina
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