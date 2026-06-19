''Poželjet ću vam, nakon dobrog boja i dobre trke, da uživate u onome što je puni smisao života, a to je to je šetnja sa svojom unučadi i uživanje u onim plodovima zbog kojih čovjek strahuje cijeli svoj radni vijek i nada se da će sve biti dobro'', kazao mu je i Ivica Ledenko (Most), koji, također, odlazi iz Sabora.