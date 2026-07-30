Napadaču na viškog gradonačelnika određeno trajanje istražnog zatvora

​Policija je ranije danas izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad njim te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 29. srpnja u 7.45 sati u Visu ispred zgrade koja na adresi Trg 30. svibnja 1992. godine, napao 49-godišnjeg gradonačelnika koji je u tom trenutku dolazio na radno mjesto.