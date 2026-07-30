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Hrvoje Mratinić

Napadaču na viškog gradonačelnika određeno trajanje istražnog zatvora

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Hina
|
30. srp. 2026. 21:11
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puz
PU zagrebačka

Napadač na viškog gradonačelnika koji je u srijedu ujutro napao Hrvoja Mratinića ​ostat će u jednomjesečnom istražnom zatvoru odlučio je u četvrtak dežurni istražni sudac splitskog Županijskog suda.

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Istražni zatvor 35-godišnjaku je određen nakon što je protiv njega prethodno pokrenuta istraga zbog kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, oštećenje tuđe stvari​ te dva kaznena djela prijetnje.​

Sudac je prihvatio prijedlog tužiteljstva i pritvorio ga zbog zbog opasnost od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.

​Policija je ranije danas izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad njim te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 29. srpnja u 7.45 sati u Visu ispred zgrade koja na adresi Trg 30. svibnja 1992. godine, napao 49-godišnjeg gradonačelnika koji je u tom trenutku dolazio na radno mjesto.

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak oštećenog udario šakom u glavu, udario ga kacigom po tijelu, uputio mu prijetnje i oštetio bicikl. Oštećenom je pružena liječnička pomoć i utvrđeno je da je lakše ozlijeđen", kazali su u policiji.

Osumnjičeni 35-godišnjak brat je vlasnice lokalnog kafića kojoj je po gradskom rješenju smanjen obim terase na javnom prostoru. Vlasnica je, kako se doznaje, za takvo rješenje doznala prije pet dana, a njen brat je nasilno reagirao u srijedu kad je spazio Mratinića koji je biciklom stigao na posao.

Mratinić je dužnost gradonačelnika preuzeo u svibnju 2025. kada je, kao nezavisni kandidat, na izborima pobijedio HDZ-ovog Ivu Radicu koji je na vlasti bio 16 godina.

Teme
istražni zatvor kaznena djela napad na gradonačelnika spor oko terase vis

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