Nakon afere sa svinjama moguće i kaznene prijave: Inspektorat najavio oštre mjere

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je tada da su za ukupno 700 svinja istog vlasnika "iskucane svjedodžbe'' od veterinarske tehničarke koja je koristila potpis veterinara koji nije bio prisutan. Dodao je i da je za 330 od ukupno 341 svinje u tri kamiona postojala dokumentacija, dok je tek jedna životinja bila označena ušnom markicom.