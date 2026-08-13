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PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Policija upozorava na lažnu stranicu e-Prekršaja: Građanima šalje obavijesti o prometnim kaznama

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Hina
|
13. kol. 2026. 15:28
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Ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL

Policija upozorava građane na lažnu internetsku stranicu eprekrsaji.co/hr koja oponaša službeni sustav e-Prekršaji i putem lažnih obavijesti o prometnim prekršajima pokušava prikupiti osobne i podatke bankovnih kartica, izvijestilo je ravnateljstvo policije.

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Prijava o sumnjivoj stranici zaprimljena je 10. kolovoza putem sustava e-Opažanja, priopćila je policija. Stranica nazivom i vizualnim izgledom oponaša službeni sustav e-Prekršaji, odnosno sustav e-Građani, kako bi građane dovela u zabludu da pristupaju legitimnoj državnoj usluzi.

Prema zaprimljenoj prijavi, građanima se dostavljajulažne obavijesti o navodnom prometnom prekršaju i roku za njegovo plaćanje, uz uputu da putem navedene stranice podmire "platni račun".

Policija upozorava građane da ne pristupaju toj stranici, ne unose osobne podatke ni podatke o bankovnim karticama te da ne izvršavaju uplate putem poveznica iz sumnjivih poruka ili obavijesti.

Prije unošenja osobnih ili platnih podataka potrebno je provjeriti adresu internetske stranice, a službenim elektroničkim uslugama državne uprave pristupati isključivo putem službenih stranica i sustava e-Građani.

Građani koji su već unijeli podatke bankovne kartice na sumnjivoj stranici trebaju se bez odgode javiti svojoj banci kako bi poduzela odgovarajuće mjere zaštite, poručuje policija.

Policija podsjeća i da se više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima za zaštitu može pronaći na njezinim internetskim stranicama, platformi Web Heroj i YouTube kanalu Ministarstva unutarnjih poslova.

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e-prekršaji internetska prijevara krađa osobnih podataka lažna stranica e-građani prevara policija prometni prekršaji upozorenje policije

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