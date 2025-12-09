Oglas

polnoćka u katedrali?

Nakon gotovo šest godina, ponovno se otvara zagrebačka katedrala

N1 Info
09. pro. 2025. 08:41
Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagrebačka katedrala uskoro će ponovno biti otvorena za vjernike.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je za HRT rekao da će gotovo šest godina nakon potresa katedrala biti otvorena.

Na pitanje novinara kada će katedrala biti otvorena za vjernike odgovorio je: "To čekamo posebno, bit će naviješteno, a vjerujem da će biti u dogledno vrijeme".

Kutleša vjeruje i da se može očekivati polnoćka u katedrali.

Podsjetimo, potres snage 5,5 po Richteru koji je Zagreb pogodio 22. ožujka 2020. godine teško je oštetio zagrebačku katedralu, jednu od najvažnijih kulturno-povijesnih građevina u Hrvatskoj.

