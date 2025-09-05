Jedina takva u Europi: U Dalmaciji se nalazi katedrala građena od kamena i bez vezivnog materijala

Krešimirov grad, kako se još naziva Šibenik, bio je prvi grad u svijetu s izmjeničnom strujom i prvi grad u Hrvatskoj koji je dobio javnu rasvjetu, za što je zaslužna hidroelektrana izgrađena na Krki 1895. godine. Šibenik je također jedan od najstarijih gradova na hrvatskoj obali, grad velikog Dražena Petrovića, grad sporta, tvrđava i kulture, ali i grad koji već stoljećima čuva katedrala Svetog Jakova, koja izaziva divljenje ne samo svojim skladom i veličinom, nego i tehnikom gradnje koja je jedinstvena u cijeloj Europi. Ova kamena ljepotica spomenik je ljudskoj kreativnosti i upornosti, simbol Šibenika i mjesto koje vrijedi doživjeti barem jednom u životu, piše putni kofer.