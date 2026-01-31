Nakon zatvaranja Name u Ilici, slijedi prodaja Name na Kvaternikovu trgu, posljednje u Zagrebu

''Službena potvrda prodaje će nastupiti donošenjem rješenja o dosudi od strane stečajnog suca te će se nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene te ispunjenja posebnih uvjeta prodaje, uključujući preuzimanje inventara, robe i radnika, biti izvršena primopredaja na temelju odluke stečajnog suca'', kazao je Mikić. No, prije donošenja dugoočekivane odluke o dosudi vlasništva, sudac Nikola Ribarić još je 16. siječnja pozvao državu, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju da u roku od osam dana od objave sudskog zaključka dostave podatak je li netko od njih koristio pravo prvokupa. U zadanom roku, na stranicama suda nisu objavljeni odgovori Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a zastupnici države oglasili su se dopisom od 28. siječnja koji je tek dan kasnije bio objavljen i na sudskim web stranicama.