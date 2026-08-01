nepoznati počinitelji
Napad u Zagrebu: Muškarac završio u bolnici s teškim ozljedama
Jučer, 31. srpnja oko 21.20 sati na Trnju u Ulici Cvijete Zuzorić, na ulici, zasad nekoliko nepoznatih počinitelja uz uporabu tjelesne snage i metalnog predmeta napali su 47-godišnjaka nakon čega su se udaljili s mjesta događaja, izvijestila je policija.
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Liječnička pomoć oštećenom muškarcu pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje slijedi.
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