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vatrogasci objavili video

VIDEO / Ovako je izbio požar kod Pakoštana: "Dokle ide ljudska glupost?"

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01. kol. 2026. 13:33
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Pakoštane
Vatrogasci - 193 /Facebook

31. srpnja u 21:00 sat ŽVOC Zadarske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Drage (Pakoštane), izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

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Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 44 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP Biograd na Moru te DVD-a Drage, Sv. Filip i Jakov, Polača i VŽZ.

Požar je lokaliziran u 22:05 sati, a tijekom noći vršena je sanacija požarišta.

Vatrogasci su na Facebooku objavili video u kojem se vidi kako je došlo do požara.

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Teme
gašenje požara lokaliziran požar požar vatrogasci pakoštane

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