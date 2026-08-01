vatrogasci objavili video
VIDEO / Ovako je izbio požar kod Pakoštana: "Dokle ide ljudska glupost?"
31. srpnja u 21:00 sat ŽVOC Zadarske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Drage (Pakoštane), izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
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Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na trenutno neprocijenjenoj površini. Na intervenciji gašenja požara sudjelovala su 44 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz JVP Biograd na Moru te DVD-a Drage, Sv. Filip i Jakov, Polača i VŽZ.
Požar je lokaliziran u 22:05 sati, a tijekom noći vršena je sanacija požarišta.
Vatrogasci su na Facebooku objavili video u kojem se vidi kako je došlo do požara.
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