Stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuacijom koju je izdala agencija Civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Navodno je u požaru u Porto Germenu oštećeno oko 150 kuća, rekao je za Skai TV Dimitris Pagonis, visoki dužnosnik Civilne zaštite u susjednom gradu Mandri. "Nitko ne upravlja situacijom... ima kuća koje još nisu izgorjele, životinja koje treba spasiti, ali nema nikoga tko bi nam rekao možemo li ući ili ne", rekao je AFP-u Costas Liberopoulos, jedan od volontera koji su došli da bi ponudili pomoć.