Božinović: Nećemo dopustiti da se od Hrvatske napravi neki "hub" gdje bi se skupljali migranti

Na pitanje što sa političarima i stručnjacima koji misle drugačije, Božinović je odgovorio da hrvatska policija, kad bi se slušalo takve politike, danas ne bi bila ni blizu opremljena kao što je danas niti bi imala ovu financijsku perspektivu. I s druge, strane, ovakvom politikom smo ušli u schengen, a da se provodila ta politika, tih stručnjaka koji smatraju da su stručni za sve, danas bi hrvatski građani ostavljali otiske prstiju na ulasku u Sloveniju, Italiju ili Mađarsku i na svim zračnim lukama u EU jer ne bi nikada ušli u schengen, kaže.