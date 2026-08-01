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Nastavlja se istraga

Policija objavila detalje nesreće na A1 u kojoj je poginuo motociklist

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Hina
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01. kol. 2026. 13:21
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30.03.2014.,Dugopolje-Policija od ranog prijepodneva kontrolira priljev navijaca uoci danasnjeg derbija izmedju Hajduka i Dinama. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) objavila je detalje jučerašnje prometne nesreće na autocesti A1 u kojoj je poginuo motociklist, navodeći da je 58-godišnji državljanin Mađarske naletio na motocikl svog prijatelja dok je skupina od četiri motorista usporavala u koloni.

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Nesreća se dogodila u petak, 31. srpnja, oko 9.50 sati na autocesti A1, na dionici između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, u smjeru jugozapada.

Motociklom marke Suzuki, s mađarskim registarskim oznakama, upravljao je 58-godišnji državljanin Mađarske, koji se kretao lijevom prometnom trakom sjevernog kolnika u organiziranoj koloni od četiri motorista, svi državljani Mađarske.

Iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl ispred sebe kojim je upravljao njegov 59-godišnji prijatelj, također državljanin Mađarske, u trenutku kada je cijela skupina usporavala zbog gustog prometa, izvijestili su iz policije. 

Zbog nesreće i pružanja pomoći, promet autocestom A1 privremeno je obustavljen u smjeru Karlovca kako bi se na mjestu događaja mogao prizemljiti helikopter Hitne medicinske pomoći, dok je promet preusmjeren na državnu cestu D1, takozvanu Staru Karlovačku cestu.

Iz policije navode da postoji sumnja kako je uzrok smrti zdravstvene naravi, te da se istraga u tom smjeru nastavlja. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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