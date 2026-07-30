Kako spriječiti nasilje? "Tako da glavni junaci naših priča budu oni koji pomažu, a ne oni koji su pobijedili nekoga"

"Empatija je, vjerojatno najvažniji element ljudskog postojanja i o empatiji se zadnjih godina puno piše i govori. Nažalost, uglavnom krivo. Jedna od tih pogrešnih stvari o empatiji je i ta da se s empatijom rodiš ili ne rodiš. Ne, empatija se uči cijeli život. Nju razvijamo ili ona propada. Naravno, kao i sve najkvalitetnije stvari na svijetu – teško nastaje, a ako se ne razvija – brzo propada. Udaranje mlade osobe bez svijesti je možda najjasniji primjer koliko smo postali neempatično društvo. Ma koliko se trudili da pokažemo da smo empatični, ovo je naša slika", rekao je Bagarić za N1.