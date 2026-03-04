Nastavlja se suđenje Mariju Banožiću

Banožić se odmah na početku sudskog postupka postupka izjasnio da se ne osjeća krivim, a danas bi na sudu trebao iznijeti svoju obranu
Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavlja se suđenje bišem ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić.
Banožić se odmah na početku sudskog postupka postupka izjasnio da se ne osjeća krivim, a danas bi na sudu trebao iznijeti svoju obranu, piše Večernji list.
Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se na Martinje 2023. godine u ranim jutarnjim satima.
