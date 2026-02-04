na inzistiranje obrane
Žena poginulog Gorana Šarića na suđenju Banožiću: Nikada mi nije iskazao sućut ni ponudio pomoć
Danas je nastavljeno suđenje Mariju Banožiću. Bivši ministar obrane skrivio je prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici u kojoj je poginuo Goran Šarić. Danas se na vinkovačkom sudu održava ispitivanje posebnog vještaka koji je zadužen za izradu opsežne analize prometne nesreće.
Odvjetnica Marija Banožića u nastavku suđenja ponovno je ukazala na iskaz svjedoka policijskog službenika Dejana Mitrovića koji je ispitan pred općinskim državnim odvjetništvom, 4.3.2024., a koji je tada rekao "na mjestu događaja smo zatekli osobno vozilo u kojem su se nalazili muž i žena, no iste nismo tada identificirali zbog hitnosti postupka i pružanja pomoći", prenose 24 sata.
U međuvremenu su se obrani javili ti supružnici, Biljana Skokić i Mario Skokić.
Uzimajući u obzir navode svjedoka Dejana Mitrovića, obrana je smatrala potrebnim od navedenih supružnika uzeti izjavu i sastaviti zapisnik.
Biljana Skokić je tako rekla važne i ključne činjenice za obranu Banožića koje bacaju drugu sliku na sam tijek prometne nesreće. Izjavila je da su ona i suprug vozili svoj automobil iz smjera Vinkovci prema Županji, da su na kružnom toku kod crvenog mosta, tog jutra oko 6 sati iz kružnog izlazila prvo dva autobusa sa školskom djecom, zatim terenac Nissan od Banožića te ponovo autobus u kojemu je bila njihova kći, pa oni u svom autu.
Nedugo nakon izlaska iz kružnog na cesti su zatekli dva vozila u sudaru, bilo je 6.13 sati, Biljana skokić tvrdi da je nazvala 112, kaže da je prva došla na mjesto događaja sa suprugom, da prije same prometne nesreće nije uočila da bi netko pretjecao ili zaobilazio.
Odvjetnica Banožića istaknula je da ti svjedoci imaju neposredna saznanja da nije bilo pretjecanja te da je u koloni u kojoj se kretao Banožić nije bilo kamiona s tegljačem kojime je upravljao Mirko Đalić. Oni kažu da je kamion s tegljačem prošao pokraj mjesta događaja nakon prometne nesreće, a obrana smatra da je te dokazne prijedloge potrebno provesti prije daljnjeg nastavka dokaznog postupka jer su ti dokazi važni radi pobijanja navoda iz optužnice, prenose 24 sata.
Svjedočenje žene poginulog Gorana Šarića
Mirjana Šarić rekla je da je ovo suđenje njoj jako teško, da im okrivljeni nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć ni nadoknadio štetu. Rekla je da stoji kod svog ranijeg iskaza iz istrage. Odvjetnica Banožića je postavila pitanje je li podnijela zahtjev osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik.
- Dobili smo neku uvjetnu odštetu - rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala. Odvjetnik koji zastupa obitelj protivi se pitanjima vezanim za tu odštetu. Banožićeva odvjetnica istaknula je kako svjedokinja mora govoriti istinu, rekla je da ju okrivljenik nije obeštetio, a isplatilo ju je njegovo osiguravajuće društvo, molim da kaže o kojem se iznosu radi.
Žena poginulog ponovila je da ne zna o kojem se iznosu radi. Vržina je nakon toga pitala i je li dobila poruku Banožićeve supruge. Odvjetnik obitelji se usprotivio pitanju a Mirjana je rekla da ne zna je li poruku dobila jer je tada dobila puno poruka, mobitel nije bilo kod nje. Time je završilo svjedočenje supruge poginulog.
Svjedočenje vještaka
Svjedočio je i Davor Majer, vještak. S pitanjima je krenula Banožićeva odvjetnica, kako je rekla, navodite da je toksikološkom analizom kod Šarića utvrđen 2.06 alkohola i da je on bio nesposoban voziti auto, ali da ta značajka nije imala utjecaj na prometnu nesreću. Pitanje je je li alkoholiziranost imala veze s tijekom nesreće?
Svjedok joj je odgovorio, kazavši da je konstatirao ono što je unutar kompetencije vještaka sudske medicine. Za daljnja razmatranja utjecala alkoholiziranosti Šarića mora se tražiti mišljenje vještaka toksikološke službe.
Odvjetnica Vržina je dodala kako u vještačenju stoji da bi u slučaju korištenja pojasa kod Šarića, izgledi za preživljavanje bili bi krajnje niski, na razini niske mogućnosti, te kako objašnjava da je Banožić, koji je vozio istom brzinom, preživio sudar, a bio je svezan? Vještak je odgovorio da ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim uvjetima i okolnostima mogu značajno varirati.
- Ističem da se nisam bavio u vještačenju usporedbom tih uvjeta u odnosu na okrivljenika, niti mi je to bio zadatka. ostajem kod tvrdnji iznesenih u nalazu - rekao je. Odvjetnicu je zanimalo je li održan sastanak s nekim iz Centra Ivan Vučetić prije izrade ovog nalaza.
- Ta se suradnja podrazumijeva, međusobno smo se konzultirali, svaki vještak zna što će njegovo vještačenje 'pokriti' unutar njegove kompetencije. Konzultirao sam se s Repušićem - odgovorio je, a prenose 24 sata.
