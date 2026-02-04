Žena poginulog Gorana Šarića na suđenju Banožiću: Nikada mi nije iskazao sućut ni ponudio pomoć

Odvjetnica Banožića istaknula je da ti svjedoci imaju neposredna saznanja da nije bilo pretjecanja te da je u koloni u kojoj se kretao Banožić nije bilo kamiona s tegljačem kojime je upravljao Mirko Đalić. Oni kažu da je kamion s tegljačem prošao pokraj mjesta događaja nakon prometne nesreće, a obrana smatra da je te dokazne prijedloge potrebno provesti prije daljnjeg nastavka dokaznog postupka jer su ti dokazi važni radi pobijanja navoda iz optužnice, prenose 24 sata.